Gestoppt: 38-Jährige unter Alkohol bei Mittweida am Steuer

Eine 38-Jährige wurde im Ortsteil Lauenhain mit 1,48 Promille ertappt.

Mittweida.

Die Polizei hat am Sonntag, 28. Januar im Mittweidaer Ortsteil Lauenhain eine Frau ertappt, die unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer ihres Wagens saß. Die 38-Jährige war gegen 20 Uhr auf der Sonnenstraße mit einem Pkw Hyundai unterwegs. Die Beamten hielten die Frau an und unterzogen sie und das Fahrzeug daraufhin einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten die Polizisten bei der Frau noch verdächtigen Alkoholgeruch. Nun folgte für die 38-Jährige auch noch ein Atemalkoholtest. Das Ergebnis lag bei 1,48 Promille. Die Frau musste dann zum Arzt und sich einem Bluttest unterziehen, schilderten die Beamten. Sie fertigten schließlich noch eine Anzeige gegen die Autofahrerin wegen Trunkenheit im Verkehr. (lk)