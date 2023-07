Gewalt, Drogen, Porno - Frankenberger Sozialarbeiter schlagen Alarm

Wenn es um Sozialarbeit geht, dann macht Jan Müller keiner was vor. Der 51-Jährige vom Gemeinschaftswerk hat schon so ziemlich alles erlebt. Doch in diesen Tagen bleibt ihm die Spucke weg. „Junge Leute offenbaren sich, schildern in vertrauensvollen Gesprächen gelassen und empathielos wirklich schlimme Erlebnisse. Doch danach kehren sie sofort...