Große Pläne für 2024: Schmiede, Siedler und Bergleute sind im Mittelalter vereint

In der Bergstadt Bleiberg bei Frankenberg wurde beim Neujahrsschmieden nicht nur das Eisen heiß. Neues gab es auch zum Besiedlungszug und zu mittelalterlichen Festen in diesem Jahr zu erfahren.

Es ist der Neujahrsempfang der etwas anderen Art, das Neujahrsschmieden in der mittelalterlichen Bergstadt Bleiberg in Sachsenburg. Auch dort traf man sich am Samstag zum ersten Mal im neuen Jahr, begrüßte Freunde, Bekannte und einige Neugierige. Die sahen sich im Freiluftmuseum um, wärmten sich mit heißem Met, Kesselgulasch, Handbrot oder...