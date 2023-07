Hakenkreuz auf Spielpatz in Mittweida angebracht

Mittweida.

Ein Hakenkreuz wurde auf einem Spielplatz in Mittweida angebracht. Das hat die Polizei berichtet. Das Verhandensein des verbotenen Symbols einer verfassungswidrigen Organisation wurde am Mitwoch, 26. Juli, kurz vor 11 Uhr der Polizei bekannt. Die Beamten fanden an einem Spielgerät auf einem Spielplatz an der Heinrich-Heine-Straße dann auch das etwa 1,50 Meter große Hakenkreuz vor. Zudem wurde eine rechtsmotivierte Parole auf eine Bank geschmiert. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und auch wegen Sachbeschädigung am Spielplatzinventar. Angaben zu der Höhe der Kosten für die Beseitigung der Schmierereien stehen noch aus, so die Beamten. (lk)