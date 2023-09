Handgemacht, selbst verkostet und hoch hinaus: Fünf Tipps zum Wochenende in Mittelsachsen

An Oktoberfesten kommt kommt man selbst im September nicht vorbei, doch auch andere Veranstaltungen im Landkreis verdienen einen Besuch. Angebote gibt es wieder reichlich. Wie wäre es damit ...

Wenn in München schon im September Oktoberfest gefeiert wird, dann können das die Mittelsachsen auch. In Freiberg steigt am Samstag ab 18 Uhr ein Oktoberfest mit Livemusik auf dem Festgelände des Irish Inn gegenüber der „Alten Elisabeth“. Der Eintritt kostet 15 Euro. Am Freitag und Samstag ist zum dritten Mal Oktoberfest im Freibad...