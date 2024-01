Hybrid brennt auf A 4 bei Hainichen: Feuerwehr nutzt Spezial-Container

Ein Range Rover mit Hybridtechnik ist auf der Autobahn zwischen Hainichen und Berbersdorf in Brand geraten. Für die Feuerwehr war dieser Einsatz eine Premiere.

Ein Hybridfahrzeug der Marke Range Rover ist am Donnerstag kurz nach 10 Uhr auf der Autobahn 4, ungefähr 500 Meter vor der Anschlussstelle Berbersdorf in Richtung Dresden in Brand geraten. Die Polizei vermutet als Ursache einen technischen Defekt. Der 66-jährige Fahrer konnte nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz das Fahrzeug noch auf dem...