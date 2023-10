IMM-Gründer für Sachsens Bürgerpreis nominiert

Mit der von ihm gegründeten Stiftung engagiert sich Detlev Müller aus Mittweida für Projekte mit historischer Bedeutung. Aus Mittelsachsen ist in der Preiskategorie auch ein Feuerwehrmann nominiert.

Zwei Mittelsachsen sind in der Kategorie „Menschen helfen – Gemeinsinn stiften“ (Menschen) für die Auszeichnung mit dem Sächsischen Bürgerpreis nominiert, der am Dienstag in Dresden verliehen wird. Gewürdigt werden Vereine, Initiativen oder Einzelpersonen, die die Demokratie mit Leben erfüllen, anderen Menschen helfen und sich für die...