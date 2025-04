Ehemalige Wäscherei wird Innovationszentrum

Neues Leben zieht auf das Gelände der ehemaligen Wäscherei in der Bahnhofstraße 32 in Mittweida ein. Nach zwölf Jahren Leerstand wird dort nun wieder gearbeitet. Die Werkbank 32 will Platz für Mittelständler, Gründer, Freiberufler und Studenten bieten.