Jaguar kracht bei Frankenberg auf der A 4 in Leitplanke

Der Fahrer des Autos aus Großbritannien fuhr am Freitagmittag bei Frankenberg auf der A 4 in Richtung Chemnitz in eine Schutzleitplanke. Es besteht ein Verdacht.

Auf der A 4 kam es am Freitagmittag zu einem Unfall mit einem Pkw Jaguar. Das in Großbritannien zugelassene Fahrzeug kollidierte in Höhe der Autobahnbrücke Frankenberg in Richtung Chemnitz mit der rechten Schutzleitplanke. An der Mittelleitplanke blieb das Auto stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Frankenberger Feuerwehr bereinigte mit zehn...