Jugend musiziert in Mittweida: Preisträger geben kostenloses Konzert

Jakob Geweniger aus Mittweida spielt Blockflöte und Klavier – mit Erfolg. Der zehnjährige Musikschüler hatte einst mit der musikalischen Früherziehung begonnen und überzeugte nun beim Regionalwettbewerb.

Blockflöte spielt der zehnjährige Jakob Geweniger schon seit der ersten Klasse. Einmal pro Woche kommt er für eine halbe Stunde zum Einzelunterricht in die Musikschule Mittweida. Natürlich wird auch zu Hause geübt, nicht selten macht der Viertklässler das sogar freiwillig. Und wie gut er sein Instrument beherrscht, will er am Sonntag auch...