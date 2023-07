Junge Etzdorferin Auge in Auge mit kleinen Affen

Was macht eine Chemnitzer OP-Schwester mit Wohnsitz in Etzdorf mit ihrer Freundin? Sie arbeitet freiwillig in einer Tierauffangstation in Afrika. Ihre besten Fotos davon zeigt sie jetzt.

So eine Ausstellung sieht man nicht alle Tage. In der Kirche Greifendorf, an der B 169 zwischen Döbeln und Hainichen zu finden, geht es dieser Tage besonders wild und lebendig zu. Das Gotteshaus zeigt eine neue Schau mit Wild-Life-Fotografie. So eine Ausstellung sieht man nicht alle Tage. In der Kirche Greifendorf, an der B 169 zwischen Döbeln und Hainichen zu finden, geht es dieser Tage besonders wild und lebendig zu. Das Gotteshaus zeigt eine neue Schau mit Wild-Life-Fotografie.