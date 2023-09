Kassensturz beim Miskus: Wird die Performance zum Stein gestrichen?

Der Kultursommer in Mittelsachsen ist noch nicht vorbei: Nach dem Jubiläumskonzert in Hainichen stehen weitere Termine an. Auch die Planung für 2024 läuft: Ein Großereignis wird wohl pausieren.

Der Blick auf den Kalender sagt: Der Herbst beginnt. Der Gang nach draußen macht jedoch deutlich, dass der Sommer noch lange nicht aufgegeben hat. Auch der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) hat seine Saison noch nicht beendet - und das völlig unabhängig vom Wetter. Der Blick auf den Kalender sagt: Der Herbst beginnt. Der Gang nach draußen macht jedoch deutlich, dass der Sommer noch lange nicht aufgegeben hat. Auch der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) hat seine Saison noch nicht beendet - und das völlig unabhängig vom Wetter.