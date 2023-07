Keine Bauarbeiten, aber drei Tage Sperrung: Straße in Mittweida wieder frei

Mittweida.

So überraschend wie die halbseitige Sperrung der Chemnitzer Straße in Mittweida kam, so überraschend war sie am Donnerstag auch wieder beendet, wahrscheinlich nur vorübergehend. Am Vormittag hat dort ein Bautrupp die Absperrung zur Seite geräumt, wie mehrere Anwohner berichten. Die Warnbaken entlang der Straße, stadteinwärts zwischen dem oberen und dem unteren Kreisverkehr, stehen nun auf dem Fußweg.