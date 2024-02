Kellereinbrüche in Döbeln: Diebe stehlen Rad und Spielkonsole

Unbekannte sind in die Keller von Mehrfamilienhäusern in Döbeln eingebrochen. Sie brachen insgesamt 17 Verschläge auf.

Döbeln.

Unbekannte sind in die Keller von Mehrfamilienhäusern in Döbeln eingebrochen und haben unter anderem ein Mountainbike und eine Spielkonsole gestohlen. Laut Polizei ereigneten sich die Taten in der Straße Am Holländer zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh. Die Täter verschafften sich Zutritt zu insgesamt sieben Kellerabteilen. Auch in einem benachbarten Hauseingang waren Einbrecher zugange. Dort haben sie zwischen Sonntagnachmittag und Montagnacht zehn Verschläge aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, prüft die Polizei noch. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und prüft im Zuge dessen Zusammenhänge zwischen den beiden Taten. (fp)