Kletterwald Kriebstein sagt Saison ab: So geht es an der Talsperre weiter

Wegen massiver Schäden am Baumbestand war der Kletterspaß an der Talsperre Kriebstein schon im Jahr 2023 nicht möglich. Auch in diesem Jahr muss die Anlage geschlossen bleiben – es wird umgebaut.

Der Kletterwald an der Talsperre Kriebstein bleibt auch in diesem Jahr geschlossen. Das hat Betreiber Alexander Persigehl auf Anfrage von „Freie Presse“ nun erklärt: „Wir müssen die Saison 2024 leider komplett absagen.“ Schon im Vorjahr konnte die Anlage nicht mehr genutzt werden, weil der Borkenkäfer und die Trockenheit der vergangenen... Der Kletterwald an der Talsperre Kriebstein bleibt auch in diesem Jahr geschlossen. Das hat Betreiber Alexander Persigehl auf Anfrage von „Freie Presse“ nun erklärt: „Wir müssen die Saison 2024 leider komplett absagen.“ Schon im Vorjahr konnte die Anlage nicht mehr genutzt werden, weil der Borkenkäfer und die Trockenheit der vergangenen...