"Krach am Bach": So verlief Mittelsachsens größte Jugendparty

Bereits zum 20. Mal füllte sich das Gelände des Jugendclubs Berthelsdorf zur Veranstaltung "Krach am Bach". Was einst als kleine Gartenparty seinen Ursprung nahm, ist heute die größte Open-Air Jugendfete in Mittelsachsen und sucht seinesgleichen. "Krach am Bach ist nicht nur ein regionales Ding. Weit über Mittelsachsen hinaus vermitteln wir den...