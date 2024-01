Krasser Unfall in Hainichen: Wenn das Auto in der Garage nicht mehr sicher ist

Auf schneeglatter Straße ist am Montagabend in Hainichen ein Kleintransporter aus der Kurve geflogen und in eine Garage am Straßenrand gefahren.

Hainichen. Die winterlichen Straßenverhältnisse am Montagabend waren vermutlich der Grund für einen kuriosen Unfall in Hainichen. Dabei beschädigte ein Transporter ein in einer Garage abgestelltes Auto. Der 29-jährige Fahrer eines Ford-Kleintransporters fuhr gegen 19.40 Uhr auf der Oederaner Straße stadteinwärts. Laut Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz kam der Ford in einer Linkskurve nach rechts von der glatten Fahrbahn ab. „Das war kurz vor dem Abzweig Nossener Straße“, so Sandro Weiß, Leiter der Feuerwehr Hainichen. „Das Auto fuhr fast geradeaus in die Garage.“ Dabei wurde auch ein dort abgestellter Mercedes-Kleintransporter beschädigt. Den Schaden gibt die Polizei mit 20.000 Euro an, verletzt wurde niemand. (fa)