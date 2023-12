Kriebstein: Brandheiße Pläne für Feuerwehren

Die Ortsfeuerwehren von Grünlichtenberg und Reichenbach wollen fusionieren. Im Gemeinderat geht es um den Brandschutz im gesamten Gemeindegebiet. Dabei spielt auch Geld eine Rolle.

Um Feuerwehr und Brandschutz geht es in der nächsten Ratssitzung in Kriebstein. Im Mittelpunkt steht die Frage, was nötig ist, um die Leistungsfähigkeit der Kriebsteiner Wehr und somit den Schutz des Ortes sowie seine Einwohner vor Gefahren durch Brände, Naturereignisse oder Unfälle zu stärken.