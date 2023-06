Landrat Neubauer setzt auf Dialog: Regionalkonferenz zur Zukunft von Mittelsachsen

Netzwerken für die Zukunft: Landrat Neubauer setzt auf den Austausch und lädt am Mittwoch nach Frankenberg. Gemeinsam wird diskutiert, wie der Landkreis sich künftig entwickeln könnte.

Frankenberg. Welche Prioritäten setzt Mittelsachsen in den kommenden Jahren bei der Weiterentwicklung des Kreises? Landrat Dirk Neubauer (parteilos) setzt am Mittwoch die Reihe seiner Regionalkonferenzen fort, bei der genau diese Frage geklärt werden soll. Nach der ersten Konferenz in Döbeln im März geht nun als zweite Station nach Frankenberg in den Stadtpark, Hammertal 3.

„Ich freue mich auf die Gespräche und die Impulse, damit wir gemeinsam den Landkreis weiterentwickeln und zukunftsfähig gestalten können“, so Neubauer. Dazu lädt er ab 18 Uhr ein, gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

Wirtschaft im Altkreis Mittweida bildet Schwerpunkt

Neben der Agenda 2030 des Landkreises soll dabei die Wirtschaft im Altkreis Mittweida im Mittelpunkt stehen. Daher sind Vertreter aus den Reihen der Wirtschaft und Unternehmen eingeladen sowie auch Bürgerinnen und Bürger sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Altkreises, teilzunehmen.

Einlass ist ab 17.30 Uhr, um eine Anmeldung über die Internetseite des Landkreises www.landkreis-mittelsachsen.de wird gebeten.

Die nächste Konferenz für den Altkreis Freiberg ist dann für den 20. September in Freiberg geplant. Ziel sei es, so die Ankündigung des Landratsamtes, die Konferenzen immer weiter auszubauen, damit sich verschiedene Akteure in ihrer historisch gewachsenen Region vernetzen und gemeinsam Dinge entwickeln können. (niem)