Langeweile? Pankow-Sänger kommt auf Liedertour in den Ratskeller Hainichen

Mit Pankow hat André Herzberg DDR-Rockgeschichte und wichtige Zeilen für die Wendezeit geschrieben. Nun ist er mit anderen Musikern auf Tour, die ihn am 4. Oktober nach Hainichen führt.

Gleich nach dem Tag der Deutschen Einheit kommt mit André Herzberg ein Musiker nach Hainichen, dessen Band Pankow in den 1980er-Jahren in der DDR am Soundtrack für die Wende kräftig mitgeschrieben hat. Herzberg, Jahrgang 1951, stammt aus einer streng kommunistisch orientierten Familie jüdischer Herkunft.