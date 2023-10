Letzter Auftritt für Bernd-Lutz Lange in Mittweida

Am Sonntag kommt der Autor und Kabarettist zur einer Lesung in die Sporthalle am Schwanenteich. Es wird wohl das letzte Gastspiel des überzeugten Sachsen in Mittweida sein.

Mittweida. Er hat noch freie Spitzen, und das mit nunmehr 79 Jahren. Bernd-Lutz Lange spricht immer noch gern vor Publikum und ist mit einer kabarettistischen Lesung am Sonntag 17 Uhr in Mittweida zu Gast, mittlerweile zum fünften Mal auf Einladung der Stadtbibliothek. „2010 war er erstmals hier, da hatten wir 140 Gäste im Rathaus“, blickt Bibliothekschefin Katrin Knobloch zurück. Für den Sonntag sind jetzt schon mehr als 300 Karten verkauft. „Platz haben wir in der Halle am Schwanenteich genug“, versichert Knobloch. Karten werde es auf jeden Fall an der Tageskasse geben. Die kosten wie auch im Vorverkauf 18 Euro.

Experte für politische Witze in der DDR

„Es wird sicher die letzte Lesung von Bernd-Lutz Lange in Mittweida sein“, erklärt die Bibliothekschefin. „Er ist fit, will in seinem Alter aber nun nicht mehr so viel machen.“ Sie will sich bei ihm auf jeden Fall für die Treue zu Mittweida bedanken. Seine Fans sicher auch. Aufgewachsen in Zwickau, dort ist er Ehrenbürger, wohnhaft in Leipzig ist er als überzeugter Sachse mit seinem Humor auch durch viel TV-Präsenz sehr bekannt.

1966 war er Gründungsmitglied des Kabaretts „Academixer“, von 1988 bis 2004 trat er im Duo mit Gunter Böhnke auf, bis 2014 mit Katrin Weber. In seinem neuen Buch „Freie Spitzen“ hat Bernd-Lutz Lange politische Witze und Erinnerungen aus den Jahren des Ostblocks zusammengetragen. (fa)