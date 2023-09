Letzter Tag im Freibad: Zum Abschluss lockt freier Eintritt

In Hainichen war die Badesaison um zwei Tage verlängert worden. Der Dienstag ist nun wirklich der letzte Badetag. Ein Freibad hat aber weiterhin geöffnet.

Nun ist auch die Verlängerung bald zu Ende. Das Freibad in Hainichen hat am heutigen Dienstag letztmalig geöffnet. Wassertemperatur dort: 19 Grad. Traditionell wird am letzten Tag der Saison kein Eintritt verlangt. Eigentlich sollte schon der Sonntag der letzte Badetag sein. „Der Spätsommer hielt aber weiter an, erst ab Mittwoch ist ein...