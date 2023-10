Lichtenau: Betrüger bringen Frau um fast 5000 Euro

Eine Frau aus Lichtenau ist jetzt auf eine perfide Betrugsmasche von Kriminellen hereingefallen. Die Polizei ermittelt und warnt vor dem Trick.

Eine Frau aus Lichtenau ist Opfer von Betrügern geworden. Kriminelle hatten die Frau am 28. Oktober per Whatsapp kontaktiert und sich als deren Sohn ausgegeben, der eine neue Telefonnummer habe. Der vermeintliche Sohn suggierte, in finanzieller Not zu stecken und verwies auf offene Rechnungen in Höhe von gut 4800 Euro. Das Problem: Er könne...