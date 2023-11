Lkw auf der A4 nahe Chemnitz-Ost in Flammen

Der Brand wurde offenbar durch einen Reifenschaden ausgelöst. Es bildete sich ein langer Stau, der zeitweise bis auf die A72 reichte.

Mittweida.

In Brand geraten ist am Donnerstag ein Sattelzug auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Glößa und Chemnitz-Ost. Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Unfall gegen 6.45 Uhr. Der in Richtung Dresden fahrende Scania war offenbar durch einen Reifenschaden in Brand geraten. Dem 27-jährigen Fahrer gelang es, den Laster auf dem Standstreifen zum Stehen zu bringen. Ein Übergreifen des Feuers auf den Auflieger konnte er jedoch nicht verhindern. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht, bevor diese auf die Zugmaschine übergreifen konnten. Verletzt wurde niemand. Die Richtungsfahrbahn Dresden war bis gegen 8:30 Uhr voll gesperrt. Es bildete sich erheblicher Rückstau, der zeitweise bis auf die A72 reichte. (fp)