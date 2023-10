Lkw streift Lkw: Hoher Schaden bei Unfall in Mittweida

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag in Mittweida ereignet. Die Beteiligten blieben unverletzt, doch es entstand Schaden von rund 10.000 Euro.

Glimpflich für die Beteiligten bezüglich ihrer Gesundheit ausgegangen ist ein Unfall, der sich am Dienstag in Mittweida ereignet hat: Sie blieben unverletzt. Allerdings entstand hoher Sachschaden an den Fahrzeugen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, waren gegen 8.50 Uhr der 57-jährige Fahrer eines Lkw Mercedes mit Anhänger und der 43-jährige Fahrer eines Sattelzuges Mercedes auf der Heinrich-Heine-Straße in Mittweida aus Richtung Lauenhain kommend unterwegs. Während der 57-Jährige die Bahnhofstraße geradlinig kreuzte, bog der 43-Jährige nach links in die Bahnhofstraße ab. Dabei streiften sich die beiden Fahrzeuge. Den dabei entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (fp)