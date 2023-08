Mähdrescherbrand in Lauenhain: Feuerwehrmann verletzt

Als sein Mähdrescher auf dem Feld zu brennen anfing, reagierte der Landwirt geistesgegenwärtig und verhinderte damit wohl Schlimmeres. Die Löscharbeiten dauerten dennoch bis in die Nacht.

Lauenhain. Am Montagabend brannte nahe der Dorfstraße Lauenhain ein Mähdrescher vollständig aus. Er war zu dem Zeitpunkt in Betrieb auf einem Feld. Die umliegenden Feuerwehren waren mit 45 Kräften im Einsatz.

„Die ersten Informationen, die wir bekommen haben, waren, dass ein Mähdrescher und bereits ein ganzes Stück Feld brennt und sich dieser Feldbrand in Richtung der Wohnhäuser ausbreitet“, erklärte Mittweidas Stadtwehrleiter René Schröter. Die Einsatzkräfte erlebten, wie schnell sich ein Brandgeschehen ausbreiten kann: „Der Mähdrescher brannte erst leicht. Später zerplatzte der Dieseltank und der Mähdrescher stand in Vollbrand“, so Schröter weiter.

Der Brand wurde mit Schaum bekämpft. Verdeckte Ecken und Kammern machten es schwierig, zu löschen.

Der Bauer fuhr noch aus dem Feld heraus

Der Bauer habe nach Angaben von der Einsatzstelle geistesgegenwärtig gehandelt: „Er war gerade beim Entleeren des Mähdreschers, was uns erstmal zugute kam. Dadurch befanden sich keine weiteren Körner mehr im Mähdrescher.“

Der Fahrzeugführer habe die Maschine noch aus dem zu dreschenden Feld gefahren, so dass der Brand auf dem Stoppelfeld entstand. Der Einsatz der Wehren aus Lauenhain, Tannenberg, Mittweida und Oberlichtenau zogen sich bis in die Nachtstunden hin. Bei den Löscharbeiten verletzte sich nach Angaben des Stadtwehrleiters ein Feuerwehrmann am Fuß. (efh)