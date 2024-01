Mann schlägt Scheiben an Einkaufsmarkt in Hainichen ein

Ein Zeugenhinweis bringt die Polizei auf die Spur des Flüchtenden.

Hainichen.

Einen Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro hat ein Mann angerichtet, der am Sonntag in Hainichen Scheiben eines Einkaufsmarktes an der August-Bebel-Straße demolierte. Das berichtete die Polizei. Der Tatverdächtige wurde nach Informationen eines Zeugen an die Polizei gefasst. Der Zeuge hatte gegen 10 Uhr beobachtet, wie der Mann die Verglasung des Marktes beschädigte. Er folgte dem Flüchtigen und rief die Beamten. Wie sich herausstellte, hatte der 38-jährige Kameruner zwei Scheiben der Eingangstür sowie fünf weitere Glasscheiben im Eingangsbereich des Marktes beschädigt, teilten die Beamten noch mit. Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen zum Geschehen und den Hintergründen der Tat aufgenommen. (lk)