Mehrere Infotafeln in Parkanlagen in Frankenberg beschmiert

Unerwünschte Schriftzüge wurden in Frankenberger Parkanlagen entdeckt. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Der Vorwurf lautet auf "gemeinschädliche Sachbeschädigung". Die Schmierereien wurden zwischen Freitag, 21. April, 7 Uhr, und Montag, 24. April, 10 Uhr, angebracht. In einer Parkanlage an der Straße Baderberg wurden Hinweistafeln und ein...