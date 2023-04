Mehrere Mülltonnen in Mittweida angezündet und ein Auto beschädigt

Mittweida.

Mehrere Müllcontainer wurden am Donnerstag, 27. April, in Mittweida angezündet. Das ist gegen 22.25 Uhr geschehen, hat die Polizei mitgeteilt. Nach einem Zeugenhinweis kamen am Donnerstagabend Feuerwehr und Polizei zunächst an der Prof.-Holzt-Straße zum Einsatz. Dort hatten vier Müllcontainer gebrannt. Ein daneben stehender Opel hatte sich durch die Flammen bereits erhitzt, wobei ein Rücklicht leicht beschädigt wurde. Der gesamte Schaden: etwa 2000 Euro. Noch während des Einsatzes der Polizei und Feuerwehrleute wurde ein weiterer Mülltonnenbrand an der Schumannstraße gemeldet. Dort hatten unbekannte Täter eine 60-Liter-Papiertonne in Brand gesetzt, die dabei ebenfalls vollständig zerstört wurde. (lk)