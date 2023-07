Mercedes auf der A 4 bei Hainichen in Flammen

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Dienstag auf der A 4 für den Fahrer eines Mercedes: Er blieb unverletzt. Aber es entstand sehr hoher Schaden. Laut Polizei war der 44-Jährige in Richtung Chemnitz unterwegs, als das Auto etwa zweieinhalb Kilometer vor der Anschlussstelle Hainichen offenbar wegen eines technischen Defekts in Brand geriet....