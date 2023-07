Mittelsachsen: Wie barrierefrei sind die Bahnhöfe?

Trotz Sanierung am Bahnhofsgebäude in Mittweida ist die fehlende Barrierefreiheit an den Gleisen Thema. Wann werden die Bahnhöfe in Mittelsachsen besser zugänglich?

Erst Anfang dieses Jahres wurden die Sanierungsarbeiten des Bahnhofsgebäudes in Mittweida abgeschlossen. Mittels Fahrstuhl können Rollstuhlfahrer die oberen Etagen erreichen. Aber wie sieht es mit der Barrierefreiheit an den Gleisen aus?