Mittweida: Jugendlicher klaut Feuerwerkskörper

Ein 17-Jähriger hat in einem Supermarkt in Mittweida Feuerwerkskörper gestohlen. Doch die Freude über seinen Coup währte nicht lange.

Der Wert der Beute war mit 10 Euro gering, aber der Ärger war umso größer: Ein 17-jähriger Jugendlicher hat am Donnerstag in einem Supermarkt in Mittweida Feuerwerkskörper gestohlen. Laut Polizei ging der Junge kurz vor 15 Uhr zu den Auslagen des Ladens in der Bahnhofstraße. Dort steckte er zwei kleine Feuerwerksbatterien in seinen Rucksack....