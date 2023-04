Mopedfahrer bei Unfall in Frankenberg leicht verletzt

Ein 56-jähriger Mopedfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Montag in Frankenberg leichte Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Der Unfall passierte gegen 14.35 Uhr. Zu dieser Zeit wollte eine 62-jährige Frau mit ihrem Pkw Citroën rückwärts von einem Grundstück auf die Schlossstraße fahren, was ihr jedoch missglückte. Denn in diesem...