Mutmaßlicher Fahrraddieb attackiert in Hainichen die Polizei

Der Verdächtige fällt zudem durch ein Hakenkreuz am Kopf auf.

Hainichen.

Ein mutmaßlicher Dieb ist am Montag, 22. Januar, gegen 17 Uhr in Hainichen auf die Polizei losgegangen. Der Mann hatte am Kopf ein einrasiertes Hakenkreuz, so die Polizei. Ein 17-Jähriger hatte am Sonntag die Polizei zum Gellertplatz gerufen. Zwei Unbekannte hatten ihm sein Fahrrad im Wert von etwa 100 Euro weggenommen. Am Montag rief er erneut die Polizei. Er hatte sein gestohlenes Fahrrad in der Friedrich-Gottlob-Keller-Siedlung entdeckt. Die Polizisten übergaben ihm das Rad. Da erschien der mutmaßliche Täter, der auf einen Beamten losging, die Polizisten bedrohte und beleidigte. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen des Angriffs, Beleidigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. (lk)