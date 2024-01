Mutter nach Weggang des einzigen Kinderarztes aus Mittweida: Bei Fieber bleibt nur die Fahrt in die nächste Stadt

Mit dem unerwarteten Weggang des einzigen Mediziners für Kinder und Jugendliche in Mittweida sind viele Eltern ratlos. Wer kümmert sich jetzt um die gesundheitlichen Bedürfnisse ihrer Kinder?

Mittweida Der einzige Kinderarzt kündigte noch in der Probezeit. Sein Weggang binnen drei Wochen kommt nicht nur für seinen Arbeitgeber, die Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH, unvorhergesehen. Eltern und ihre kranken Kinder betrifft es besonders. Schon ab Donnerstag finden sie in der Robert-Koch-Straße keinen Ansprechpartner mehr. Was...