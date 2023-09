Mysteriöses Ortseingangsschild in Frankenberg aufgetaucht - nicht zum ersten Mal

Frankenberger rätseln über die Herkunft eines Ortseingangsschildes. Was sagen die Polizei und das Rathaus dazu?

René Illig staunte nicht schlecht, als er am Freitag morgens am Ortsteingang des Frankenberger Ortsteils Irbersdorf in Richtung Sachsenburg unterwegs war: Am Straßenrand entdeckte der "Freie Presse"-Leser ein Schild mit der Aufschrift "Heimat der Freidenker". Illig, der sich gerade auf den Weg zum Tag der Sachsen nach Aue gemacht hatte, hielt...