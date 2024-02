Nach Frankenberg: Schon wieder wurde eine tote Riesenschlange gefunden

Paradoxe Parallelität der Ereignisse: Nachdem am 29. Januar ein toter Tigerpython in Langenstriegis gefunden wurde, macht nun die Nachricht vom Fund einer weiteren Riesenschlange die Runde.

Mike Sonntag staunte nicht schlecht: „Wir waren sehr überrascht, dass es zeitnah noch einen weiteren Fall gibt“, sagte der Vorsitzende des Tierschutzvereins Frankenberg. Was war passiert? Im Berliner Park Hasenheide stieß ein Passant am Montag auf einen toten Tigerpython. Er sprach daraufhin Mitarbeiter des Grünflächenamtes an, die das...