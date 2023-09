Nach Umbau: Was Kunden jetzt bei Deichmann in Altmittweida erwarten können

Während andere in der Branche straucheln, investiert der Schuh-Einzelhändler Deichmann sogar im ländlichen Raum. Woran liegt das und welchen Vorteil haben die Kunden in der Region davon?

8.30 Uhr, nur eine Kundin wartet bislang, es dauert aber auch noch eine halbe Stunde bis zur Wiedereröffnung: Noch bevor die Türen der Deichmann-Filiale in Altmittweida an der Neusorger Straße für sie aufgehen, wagt „Freie Presse“ einen Blick, was Kunden jetzt hier erwartet.