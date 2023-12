Nach Unfall bei Lichtenau: Drogen im Spiel, Pilze gefunden

An der Anschlussstelle Chemnitz-Ost der Autobahn 4 ist ein Auto von der Fahrbahn abekommen. Der Fall erwies sich als verwickelt.

Lichtenau.

Ein Mazda ist am Montag, 11. Dezember, kurz nach 10 Uhr an der Anschlussstelle Chemnitz-Ost der A 4 bei Lichtenau offenbar beim Verlassen der Autobahn von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen fuhr durch den Grünstreifen und blieb auf der Auffahrt in Richtung Dresden stehen. Das berichtete die Polizei. Der Schaden: etwa 3000 Euro. Die Beamten trafen auf einen 41-Jährigen. Er besaß keine gültige Fahrerlaubnis und stand wohl unter Drogen. Der 41-Jährige stritt ab, gefahren zu sein. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Beamte fanden im Auto 170 Gramm Marihuana. Bei einer Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Polizisten rund 100 Gramm getrockneter Pilze und stellten diese sicher. Gegen den 41-Jährigen wird weiter ermittelt. (lk)