Nachhaltigkeit und Energiewende: Jugendliche fordern von Ministerpräsident Kretschmer in Mittweida Antworten

Diego Eilenberger, Vorsitzender des Mittweidaer Jugendparlaments, wollte den Ministerpräsidenten hingegen fragen, wie er zur Modernisierung des Straßennetzes stehe, warum nicht die vorhandenen ausgebaut werden. Allerdings ahnte der 17-Jährige Fichte-Schüler da schon, dass unter dem Stichwort Nachhaltigkeit das Thema Mobilität nur gestreift werden könnte.

Dem war auch so: Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) diskutierte, teils mit Moderator und "Freie Presse"-Chefredakteur Torsten Kleditzsch, teils mit dem Publikum die notwendige Energiewende. Die lasse sich nur im Einklang von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Interessen gestalten, betonte er. Er warnte zugleich, den Produktionsstandort Deutschland nicht durch zu viele Regelungen und Verbote zu gefährden.

Kritik an zu starker Reglementierung

"Wir schreiben den Unternehmen vor - Beispiel in der Mobilität - was sein muss und sorgen dafür, dass Innovationen damit nicht stattfinden", erklärte er. Wenn man allein auf Elektromobilität setze, sei man nicht mehr offen für andere Innovationsrichtungen wie E-Fuels oder Wasserstoffantriebe. Ähnlich kritisch sah er den Atomausstieg, der verhindere, dass auf diesem Gebiet weiter geforscht werde. "Viel wichtiger ist, dass wir die Technologien entwickeln, die irgendwo angewendet werden", plädierte er und dass diese zum Exportschlager in werden, die weit mehr CO2 ausstoßen als die Bundesrepublik. Wo diese Innovationen letztlich herkommen sollen, ließ er faktisch offen.

Dafür zog er eine Parallele für die dafür notwendige Transformationsleistung: Die verglich er mit dem Umbau der maroden Industriegebiete nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Neue Technologien sorgten da, so Kretschmer, dafür, dass Umweltzerstörung zurückging. Damals eine gewaltige Anstrengung. "Da gab es diesen Aufstand nicht, weil klar war, das Ziel ist richtig, es gibt keine Alternative. Und die Menschen, die es betreiben, haben es im Griff", beschrieb er.

"Wenn wir den Umbau der Wirtschaft zur CO2-Neutralität mit einem Zuwachs an Arbeitsplätzen und Wertschöpfung einhergeht, dann werden die Leute alle mitmachen."

Schüler fordern Taten

"Sachsen hat 2021 genau ein Windrad gebaut", konterte Moderator Torsten Kleditzsch, das spreche nicht in ein Zutrauen in diesen Wandel. Auch aus dem Publikum musste Kretschmer sich fragen lassen, warum Sachsen dann nicht mehr für den Ausbau von erneuerbaren Energien mache. Das legte auch den Finger auf einen wunden Punkt: "Was wenn sich Klimaschutz nicht rechnet, sondern uns etwas kostet?"

"Der Ministerpräsident hat zwar ein paar Vorschläge gebracht, aber ich finde, die waren auch ein bisschen schwammig", sagte Diego Eilenberger nach der Liveübertragung. "Für die junge Generation ist es erst einmal schön zu wissen, dass da jemand ist, der etwas verbessern möchte", beschrieb Montaha Al Aidi ihre Eindrücke. "Obwohl es noch ein weiter Weg ist", stimmte Grafe zu. "Da braucht es mehr Schwung in der Politik und da helfen Worte allein nichts. Da muss gehandelt werden."