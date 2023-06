Nachhaltigkeit und Wirtschaft: Michael Kretschmer plädiert in Mittweida für eine Balance

An der Hochschule Mittweida stellte sich Ministerpräsident Kretschmer Fragen zur Energiewende. Dabei plädierte er dafür, für den Klimaschutz nicht den Wirtschaftsstandort zu gefährden.

Mittweida. Wie lässt sich die Zukunft nachhaltig gestalten? Die zentrale Frage des „Dialog Kontrovers Extra“, der sich Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Mittwochabend im TV-Studio der Hochschule Mittweida stellte.

Kretschmers Grundtenor am Abend: Die Energiewende lasse sich nur im Einklang von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Interessen gestalten. Deutschlands Rolle beim Klimaschutz sah er nicht so sehr darin, vor Ort den klimaschädlichen CO2-Ausstoß zurückzufahren - weil dessen weltweiter Anteil zu gering sei - vielmehr müsse es zu einer Exportnation von klimafreundlichen Technologien werden.

Kretschmer: Wirtschaftsstandort braucht wettbewerbsfähige Rahmenbedingen

„Fühlen Sie sich eigentlich ein bisschen erpresst in diesen Tagen?“, hakte Moderator Torsten Kleditzsch, Chefredakteur der „Freien Presse“, nach und griff dabei den tagesaktuellen Druck auf, den der Wirtschaftsstandort gerade aus dieser Branche erfährt: Der Solarzellenhersteller Meyer Burger, der auch in Freiberg produziert, erwägt, künftig in den USA zu produzieren, wenn entsprechende Anschubfinanzierungen und Ansiedlungsförderungen hierzulande fehlten.

„Nein, ich lasse mich nicht erpressen“, antwortete Kretschmer. Ein Land müsse wettbewerbsfähige Rahmenbedingen haben, appellierte stattdessen an die Bundesregierung, diese trotz Klimaschutz nicht zu vernachlässigen. „Wir können viel erreichen“, sagte er, müssen aber auch ökonomisch vernünftig bleiben. (niem)