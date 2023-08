Nette Nachbarn im Wohnbezirk: Straßenfeste sind wieder gefragt

Am Samstag wird die Georgenstraße in Hainichen zur Feiermeile. 22 Anwohner sind als Helfer eingespannt, das Fest wächst von Jahr zu Jahr. Den Organisatoren geht es vor allem um gute Nachbarschaft.

Zu DDR-Zeiten waren es die Wohnbezirksfeste und Feiern innerhalb der Hausgemeinschaft. Heute heißen die von Anwohnern oftmals selbst organisierten Feten meist Straßenfeste. Und die erleben auch in der Region wachsenden Zuspruch, wie am vergangenen Samstag auch die Siedlergemeinschaft Neue Heimat in Frankenberg gezeigt hat. Zum 13. Mal wurde auf...