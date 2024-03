Neu im Krankenhaus Mittweida: Kinderorthopäde ermöglicht spezielle Operationen

In Mittweida macht Dr. med. Falk Thielemann vom Universitätsklinikum Dresden ab sofort Operationen von Kindern und Jugendlichen mit speziellen orthopädischen Krankheitsbildern möglich.

Mittweida. Das operative Leistungsspektrum im Krankenhaus Mittweida wird ab sofort von Dr. med. Falk Thielemann vom Universitätsklinikum Dresden bereichert. Er ist Kinderorthopäde mit über 20-jähriger Erfahrung in seinem Fachgebiet.

Auf dem Gebiet der Kindertraumatologie ist das Klinikum Mittweida schon seit Jahren gut aufgestellt. Dr. med. Erik Hauffe, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie, freut sich, mit Funktionsoberärztin Lilit Danielyan eine feste Größe speziell für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Unfallverletzungen und orthopädischen Krankheitsbildern in seinem Team zu haben. Sie hat im vergangenen Jahr ihre Facharztausbildung für Orthopädie-Unfallchirurgie abgeschlossen. Die zweifache Mutter absolviert derzeit ihre Weiterbildung in der Kinderorthopädie und -traumatologie.

Ganz Südwestsachsen kann profitieren

Mit Falk Thielemann kommt jetzt zusätzliche Unterstützung. Der Mediziner ist in der dortigen Klinik als Leitender Oberarzt tätig. Ab sofort bietet der Experte auch spezielle Operationen in Mittweida an. Sein klinisches Interesse umfasst vor allem Deformitäten der Gliedmaßen und der Wirbelsäule, jede Art von Fußfehlstellungen, Gangstörungen, Knochen- und Gelenkinfektionen sowie Knochenbrüche. „Mit seiner Erfahrung sowie zahlreichen Veröffentlichungen in internationalen hochrangigen Fachzeitschriften ist er eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet“, erklärt Chefarzt Dr. Hauffe.

„Von der Zusammenarbeit können Kinder und Jugendliche aus ganz Südwestsachsen profitieren“, sagt Lilit Danielyan, die Dr. Thielemann bereits aus ihrer Weiterbildung in Dresden kennt. „Beispielsweise müssen Patienten aus dem Westerzgebirge und dem Vogtland nicht mehr den weiten Weg nach Dresden auf sich nehmen, um sich operieren zu lassen.“