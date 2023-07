Neue Direktverbindung für Ferienkids aus Langenstriegis

Groß ist die Freude in Langenstriegis. Dort wird die neue Ferienbusverbindung von Regiobus Mittweida, zwischen Frankenberg und Langenstriegis, gelobt. Der Bus fährt ab Montag 14.45 Uhr vom Bildungszentrum und kommt 15.01 Uhr an der Wendeschleife in Langenstriegis an. Es handelt sich um eine Direktverbindung.