Neue Gedenktafel in Mittweida erinnert an Schuldirektor Jähnig

Christlieb Jähnig war letzter Direktor der Mittweidaer Knabenschule. Der verdienstvolle Pädagoge wurde jetzt mit einer neuen, aus Spendengeldern finanzierten Schrifttafel gewürdigt.

Am zurückliegenden Samstag ist in Mittweida im Rahmen einer kleinen Feierstunde eine Erinnerungstafel für Christlieb Jähnig an der Stadtkirche „Unser lieben Frauen“ enthüllt wurden. Der 1767 in Syhra bei Geithain geborene und 1840 in Mittweida verstorbene Pädagoge war der letzte Direktor der alten Knabenschule, die sich bis 1837 im heute...