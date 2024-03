Neues System: Kita-Plätze in Mittweida gibt‘s ab sofort digital

Wer sein Kind in Mittweida im Kindergarten anmelden will, kann das ab sofort online machen. Die Zettel, die bisher ausgefüllt wurden, braucht es nicht mehr. Die „Freie Presse“ erklärt das neue Sytsem.

