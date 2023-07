Nur ein Bewerber für das Bürgermeisteramt in Rossau

Am Donnerstag, 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist für Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Rossau. Die findet am 3. September statt, so ist es auch in Frankenberg geplant. „Bei uns gab es keine Einsprüche oder Beschwerden, die Wahl wurde ordnungsgemäß bekanntgemacht“, versicherte der Rossauer Amtsinhaber Dietmar Gottwald (parteilos).