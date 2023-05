Offene Türen an Frankenberger Grundschulen

Die Astrid-Lindgren-Grundschule öffnet am Freitag ihre Türen und lädt zum Rundgang durchs Schulgebäude ein. Die Kinder und Lehrkräfte gewähren Einblicke in den Alltag und präsentieren Ergebnisse der Projektwoche. Auch ein Programm in der Aula ist geplant. Zwischen 15 und 18 Uhr können die künftigen Schulanfänger und ihre Eltern die Räume erkunden,...