Open Air in Rossau: Sturm vermiest die Party, aber nicht die Stimmung

Der Sturm hat den Machern des ersten Open Airs an der Wasserskianlage in Rossau einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Das Gewitter hat uns leider die Party etwas versaut“, sagte Honza Palaty, der seit 2022 den Pineapple-Wakepark mit Silke Künzel betreibt. So wurde am Samstag bei einer Böe ein Pavillon weggerissen und ein Kind leicht...