Polizei ermittelt nach zwei Feuern in Frankenberg wegen Brandstiftung

Erneut mussten Einsatzkräfte am Montagabend in ein Gebiet an der Straße Zum Hammerberg in Frankenberg eilen. Dort waren etwa 30 Quadratmeter Wald in Brand geraten. Laut Polizeidirektion (PD) Chemnitz erfolgte die Alarmierung gegen 18.15 Uhr. Die Kameraden der Feuerwehr konnten eine weitere Ausdehnung des Feuers verhindern und die Flammen...